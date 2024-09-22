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لبنان

"إذا لم يستوعبوا الرسالة".. تهديد إسرائيلي جديد لـ"حزب الله"

Lebanon 24
22-09-2024 | 12:13
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أكد رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي أن الجيش يبذل جهودًا متواصلة لإعادة سكان الشمال إلى منازلهم، مشيراً إلى أنه إذا لم يستوعب حزب الله رسالتهم، فسيواجه المزيد من الضربات.
 
وأضاف في تصريح له أن الجيش يعمل على عدة جبهات تشمل غزة والشمال واليمن والعراق وإيران.

وأوضح أن حزب الله انخرط في حرب تضامناً مع حماس منذ 8 تشرين الاول، مما دفع إسرائيل إلى تكثيف عملياتها ضد الحزب خلال الأيام الأخيرة. وشدد على أن الجيش سيواصل ضرباته إذا تطلب الأمر ذلك.

وفيما يتعلق بأحداث بيئيري، أكد أن التحقيقات لم تتوقف، وأن إعادة جميع المختطفين الأحياء تشكل أحد أهداف الحرب، داعياً إلى تحقيق هذا الهدف في أسرع وقت ممكن.
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ولفت إلى أن العمليات العسكرية تجري وفق الخطة الموضوعة لزيادة الضغط على حزب الله، بهدف تحرير المختطفين.

لبنان

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