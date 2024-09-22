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لبنان

جلسة لمجلس الوزراء غداً

Lebanon 24
22-09-2024 | 13:39
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يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم غد الاثنين في السرايا  لمتابعة البحث في مشروع قانون الموازنة  العامة لعام ٢٠٢٥.
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