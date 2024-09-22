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لبنان

عند مفرق المرج - برالياس.. إشكال تطوّر إلى إطلاق نار

Lebanon 24
22-09-2024 | 13:39
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شهد مفرق المرج - برالياس إشكالاً بين شابين لبنانيين تطور إلى إطلاق نار.
 
وأسفر الحادث عن إصابة أحدهما في قدمه، بحسب مندوبة "لبنان24".





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