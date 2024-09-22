بوريل: للتنفيذ الكامل والمتكافئ لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701

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صدر بيان عن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بشأن تصاعد الأعمال العدائية أكد فيه أن "الاتحاد الأوروبي يبدي قلقه الشديد حيال التصعيد في لبنان على إثر الهجمات التي وقعت يوم الجمعة في بيروت – التي أودت بحياة 3 أطفال على الأقل – وارتفاع وتيرة العنف عبر الحدود بين إسرائيل وحزب الله. وتشير التقارير اليوم أيضاً إلى وقوع هجمات عنيفة في إسرائيل ولبنان على السواء".ورأى أنه "من الملحّ التوصل إلى وقف لإطلاق النار على طول الخط الأزرق وكذلك في غزة".وختم: معتبرا ان "المدنيين على جانبي الحدود يدفعون ثمناً باهظاً. وسيكونون أيضاً أكثر من سيعاني مرة أخرى في حرب شاملة لا بد من تجنبها، بما في ذلك من خلال جهود الوساطة الدبلوماسية المكثفة المتجددة. وسيكون هذا على رأس جدول أعمالنا في الجمعية العامة للأمم المتحدة"، مجددا الدعوة إلى "التنفيذ الكامل والمتكافئ لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701".