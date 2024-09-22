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لبنان
في طرابلس.. أُصيب في قدمه أثناء لهوه بالمسدس
Lebanon 24
22-09-2024
|
15:24
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أصيب المدعو "ك.ت" بطلق ناري في قدمه أثناء اللهو بمسدس حربي داخل منزله في منطقة الزاهرية، حسب مندوبة "لبنان24".
وقد نُقل إلى مستشفى النيني في طرابلس لتلقي العلاج إذ وصفت حالته بالمستقرة.
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