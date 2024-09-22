في طرابلس.. أُصيب في قدمه أثناء لهوه بالمسدس

أصيب المدعو "ك.ت" بطلق ناري في قدمه أثناء اللهو بمسدس حربي داخل منزله في منطقة الزاهرية، حسب مندوبة "لبنان24".

وقد نُقل إلى مستشفى النيني في طرابلس لتلقي العلاج إذ وصفت حالته بالمستقرة.