لودريان في بيروت اليوم.. وغوتيريش يخشى من "غزة ثانية" في لبنان

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من المتوقع ان يصل الى بيروت في الساعات المقبلة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان في مهمة اصلية، تتصل بتحريك الملف السياسي، والبحث بإمكان الاستفادة من التطورات الجارية لإنهاء الشغور في رئاسة الجمهورية.وكتبت" النهار": شككت أوساط معنية في أي نجاح محتمل للموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الذي سيصل اليوم الى لبنان في تحريك الملف الرئاسي وسط هذا الانفجار الحربي. ومن المقرر ان يقوم لودريان بمشاورات جديدة في ظل معالم ومؤشرات ديبلوماسية وعسكرية مختلفة تماماً في مهمته بعد ان تغييرت قواعد اللعبة عما كانت في زياراته السابقة. وأدرجت الزيارة كرسالة دعم فرنسية في ظل الاوضاع المقلقة التي يعيشها البلد، فيما ذكر ان لودريان لا يحمل ورقة اقتراحات جديدة لحل الأزمة الرئاسية بل يعوّل على المتغيرات للدفع نحو انتخاب رئيس للجمهورية بعدما شارفت الازمة على طي سنتها الثانية.وكتبت دوللي بشعلاني في" الديار": لودريان قد لا يحمل معه جديداً، على ما يُتوقّع من زيارته، لأنّ أكثر ما يهمّ فرنسا في هذه المرحلة بالذات هو "ضرورة تجنّب اتساع خطر نشوب حرب مفتوحة بين لبنان و"إسرائيل" جرّاء التصعيد الأخير"، على ما شدّد مندوب فرنسا لدى مجلس الأمن نيكولاس دي ريفييرا، في الجلسة التي عُقدت الجمعة الفائت لبحث التطوّرات الأخيرة في لبنان، لما لهذا الأمر من تداعيات خطيرة على المنطقة ككلّ.وتقف فرنسا في الوسط، على ما ترى مصادر سياسية متابعة، أي أنّها تُحاول لعب دور الحَكَم، ولهذا تُطالب "إسرائيل" بالتحلّي بأقصى درجات ضبط النفس، وحزب الله بوقف هجماته العسكرية عليها. وهذا ما سيتحدّث عنه لودريان خلال محادثاته مع المسؤولين اللبنانيين، أي في الملف الأمني، أكثر من البحث في الملف الرئاسي الذي كاد يعود تدريجاً الى الواجهة على الساحة السياسية قبل الإعتداءات "الإسرائيلية" الوحشية وغير المسبوقة الأخيرة على لبنان التي طالت المدنيين.لكن هذا لا يعني بأنّ الموفد الفرنسي لن يُناقش الملف الرئاسي، على ما أوضحت، بل سيُثيره مع المسؤولين ويحثّهم على الذهاب الى انتخاب الرئيس، خصوصاً وأنّ فرصة الإلتفاف الوطني تبدو سانحة اليوم. وعلى القيادات والشخصيات السياسية والكتل النيابية تلقّفها، لا سيما بعد المشهد الوطني الجامع الذي شهدناه خلال تقديم واجب التعازي للنائب علي عمّار باستشهاد نجله مهدي كونه كان من حاملي أجهزة "البيجر" التي قامت "إسرائيل" بتفجيرها.وأكّدت المصادر نفسها بأن لودريان سوف يدعو من لبنان جميع الأطراف الى وقف الأعمال العدائية فوراً، على ما ينصّ عليه القرار الدولي 1701 الذي جرى الإلتزام به منذ العام 2006، حتى 7 تشرين الأول الماضي، والسعي نحو التهدئة. فضلاً عن ضرورة تطبيق كامل بنوده ومندرجاته، لأنّ من شأنه ضمان أمن السكّان عند الحدود الجنوبية لدى الجانبين، وعودتهم بالتالي الى منازلهم. غير أنّ عودة حزب الله الى الحلّ الديبلوماسي، قد يكون صعباً في المرحلة الراهنة، لا سيما قبل الردّ على الهجوم الإلكتروني، وعلى اغتيال عقيل ووهبي وبقية المجاهدين.لودريان سيُشجّع المسؤولين اللبنانيين، على ما لفتت المصادر، على التجاوب مع تحرّك سفراء "الخماسية" الذي من المتوقّع أن ينطلق مجدّداً. ولكن لا بدّ من انتظار ردّ "حزب الله" على اعتداءات "إسرائيل" أولاً، وعودة بعض من الهدوء الى الوضع الأمني في الداخل. الأمر الذي قد يطول قليلاً، لا سيما مع الخطة التي اتخذتها الولايات المتحدة الأميركية أخيراً وتتضمّن إجلاء 50 ألف مواطن أميركي ومُقيم وعائلاتهم من لبنان الى قبرص، رغم أنّها بحسب مسؤولين أميركيين، "لا تتوقّع غزواً إسرائيلياً وشيكاً للبنان". أمّا إذا استُكمل التصعيد، من خلال تفجيرات جديدة، لا سمح الله، فسوف يتراجع سفراء "الخماسية" عن تحرّكهم، في انتظار ظروف أكثر ملاءمة.في المقابل، وفي اطار حراك سفراء اللجنة الخماسية في بيروت، استقبل الوزير والنائب السابق وليد جنبلاط مساء السبت السفير السعودي وليد البخاري، في كليمنصو بحضور عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور.. وجرى حسب معلومات «اللواء» استعراض آخر المستجدات والبحث في الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان. وتطرَّق النقاش الى المخاوف على لبنان من تطور الأمور بشكل أسوأ من قبل العدو الاسرائيلي.وحذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من مخاطر تحويل لبنان إلى «غزة أخرى» في خضم تصعيد للأعمال العدائية بين إسرائيل و«حزب الله» .وقال غوتيريش، في تصريح لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية، قبل يومين من موعد انطلاق أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة: «ما يثير قلقي هو خطر تحويل لبنان الى غزة أخرى».وعدّ الأمين العام للأمم المتحدة أنه «من الواضح» أنّه لا إسرائيل ولا حركة «حماس» تريد وقفاً لإطلاق النار، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.وقال: «بالنسبة إليّ، من الواضح أن الطرفَين غير مهتمين بوقف لإطلاق النار. هذه مأساة لأنها حرب يجب أن تنتهي».وفي اطار متابعة مناقشة موازنة العام 2025، يعقد مجلس الوزراء جلسة اليوم الاثنين في السرايا.