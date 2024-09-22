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لبنان

"الحزب" ينعى شهيده

Lebanon 24
22-09-2024 | 23:25
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أعلن "الحزب" في بيان عن استشهاد محمود حسين سعد "باقر" مواليد عام 1963 من بلدة عدلون في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.
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"الحزب"

شهيده

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