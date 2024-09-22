من الجنوب إلى البقاع.. إسرائيل شنّت حزامًا ناريًا عنيفًا (صور وفيديو)

عاد الهدوء إلى الجبهة الجنوبية، بعد أن شنّت إسرائيل حزاما ناريا عنيفا على عدد من البلدات في الجنوب والبقاع الشمالي.

وأفادت مندوبة "لبنان24" عن استهداف عنيف تعرّضت له عدة مواقع في منطقة البقاع الشمالي، إذ طال الإستهداف جرود مشيك وطاريا بالاضافة إلى شمسطار، سرعين، ادي فعرا، النبي الشيت، الحوش،

كذلك، شنّت غارات عنيفة جدًا على الهرمل وزبود.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة من الغارات المكثفة استهدفت عدة بلدات ومناطق في جنوب لبنان، من بينها عيتا الشعب، ياطر، كفرا، بالإضافة إلى مناطق بين جبشيت وعبا، وبين كونين وبرعشيت.

كما طالت الغارات أطراف حومين الفوقا ومناطق بين دير الزهراني ورومين، ومرتفعات إقليم التفاح، ومرتفعات ميدون وعين التينة والحبور والقطراني.

واستهدفت الطائرات أيضًا زبقين، أطراف البيسارية، أطراف أرنون، مرتفعات جبال الريح، عيتيت، وادي جيلو، القنطرة، أرزون وبافلية.



وشملت الغارات كذلك النبطية الفوقا، السلسلة الشرقية والغربية للبقاع، وادي فرون، عيترون، تولين، جبال البطم، الطيري، بيت ليف، حانين، قانا وصديقين وأطراف القاسمية.



كذلك، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات استهدفت أطراف عدد من البلدات في جنوب لبنان، شملت الطيبة، السلوقي، مركبا، حولا، عيتا، مارون الراس، العباسية، ميس الجبل، بالإضافة إلى مرتفعات الريحان وكفررمان. كما طالت الغارات مناطق برج رحال، بني حيان، الخيام، كفركلا، البازورية-عين بعال، بليدا، تومات نيحا، برج القلاوية، القاسمية، مارون الراس، الحلوسية، وادي انصار، وادي النميرية، ومنطقة القصر - عبا.

واسفرت الغارات على بوداي، الى استشهاد المواطن علي مصطفى عساف وسقوط ٦ جرحى

غارة إسرائيلية تستهدف منطقة الحوش في صور#lebanon24 pic.twitter.com/mKWMp4bvGh — Lebanon 24 (@Lebanon24) September 23, 2024

وأعلن الجيش الاسرائيلي لاحقا في بيان أنه شنّ ضربات مكثفة على أهداف لحزب الله في لبنان، مشيرا إلى انه قصف منظومة صواريخ بعيدة المدى للحزب .

ولفتت هيئة البث الإسرائيلية إلى ان موجة الهجمات الواسعة على لبنان تهدف إلى تقليص قدرات حزب الله وإحباط تهديداته ضد اسرائيل.