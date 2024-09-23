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لبنان

حصيلة شهداء ضربة الضاحية ترتفع.. وأعمال البحث عن المفقودين مستمرة

Lebanon 24
23-09-2024 | 00:08
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ارتفع عدد شهداء الضربة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية إلى 52 شخصا، بعد انتشال جثمان شهيد جديد من تحت الأنقاض.
 
ولا يزال 9 أشخاص في عداد المفقودين في المناطق التي تعرضت للغارات.
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