حصيلة شهداء ضربة الضاحية ترتفع.. وأعمال البحث عن المفقودين مستمرة

ارتفع عدد شهداء الضربة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية إلى 52 شخصا، بعد انتشال جثمان شهيد جديد من تحت الأنقاض.



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ولا يزال 9 أشخاص في عداد المفقودين في المناطق التي تعرضت للغارات.