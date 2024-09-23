واشنطن لن تسمح بالاجتياح البري والمسار الديبلوماسي مستمر

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قال مصدر إستشاري يراقب الوضع اللبناني الأمني عن كثب إنه سمع شخصياً من مرجعية فرنسية تُعنى بالوضع الأمني الحربي في لبنان أن الولايات المتحدة الأميركية لن تسمح أبداً بإجتياح إسرائيلي بري لمناطق في جنوب لبنان لتشكيل حزام أمني بعمق عشرة الى خمسة عشر كيلومترا، كون هذا التطور يعيد الأمور بين لبنان وإسرائيل الى نقطة الصفر مثلما كانت قبل العام 2000.اضاف المصدر "ان الولايات المتحدة تعتبر أنه بالرغم من التصعيد الحاصل اليوم بين حزب الله وإسرائيل، إلا أن المسار الدبلوماسي سوف يستمر وسيكون بوتيرة مرتفعة مهما إرتفعت وتيرة الأعمال الحربية ، للوصول الى التسوية الشاملة والمستدامة على طول الحدود مع الجانب الإسرائيلي من خلال تطبيق القرارات الدولية. المصدر ختم أن فرنسا سوف تقوم بدور مساند في المفاوضات مع الولايات المتحدة للوصول الى قرار دولي ينهي الحرب، من هنا يأتي رفض الولايات المتحدة الاميركية لأي إجتياح للبنان .