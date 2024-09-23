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لبنان

رسالة من المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي للبنانيين.. هذا ما جاء فيها

Lebanon 24
23-09-2024 | 01:16
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أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي  دانيل هغاري ان حزب الله حول جنوب لبنان إلى ساحة مواجهة، وهو يخفي صواريخ كروز داخل منازل المدنيين، داعياً المدنيين بالابتعاد عن مناطق حزب الله، قائلا: " حزب الله يعرضكم للخطر".
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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "سنضرب حزب الله بقوة وسنعمل على تقليص قوته وإبعاده عن الحدود، خصوصاً بعد ان رصدنا استعدادات حزب الله لمهاجمة إسرائيل ولهذا السبب قمنا بالهجوم اليوم."
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال: مهمتنا في الشمال واضحة وهي إعادة السكان لبيوتهم.
وردا على سؤال حول التوغل البري بلبنان الجيش الإسرائيلي: سنفعل كل ما يلزم.
 
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