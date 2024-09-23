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لبنان

تحركات العراق "رسالة"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-09-2024 | 01:45
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افادت مصادر مطلعة "ان ما حصل امس من تطور كبير لتحركات الفصائل العراقية ضد اسرائيل يدل على ان المرحلة الجديدة التي اعلن عنها "حزب الله" ستكون مختلفة على صعيد المنطقة وليس فقط في لبنان".
وبحسب المصادر "فإن ما حصل هو رسالة واضحة من المحور الى اسرائيل بأن التصعيد سيكون اقليميا في حال التمادي في تصعيدها ضد لبنان وهذا قد يؤدي الى تطورات دراماتيكية".
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وتقول المصادر" ان "حزب الله" ليس كحماس والتعامل معه او الاستفراد به ليس ممكنا، لان الحزب هو الاب الفعلي لكل الفصائل المقاتلة في المنطقة ولا يمكن السماح بإضعافه حتى لو اشتعلت المنطقة ككل".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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