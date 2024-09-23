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لبنان

للإستيلاء على منطقة عازلة.. إسرائيل تخطط لهجوم بري بعمق أراضي لبنان

Lebanon 24
23-09-2024 | 01:39
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نقلت مجلة "ذا إيكونوميست" البريطانية عن مصادر عسكرية، أن إسرائيل تخطط لشن هجوم بري يشمل الاستيلاء على منطقة عازلة من بضعة أميال على الحدود مع لبنان.

ونقلت عن ضابط احتياط إسرائيلي، مطلع على تفاصيل الاستراتيجية تجاه لبنان، قوله إن "الخطط للاجتياح البري جاهزة، ولكن لم يكن لدينا بعد ما يكفي من القوات هنا لتنفيذ تلك الخطط".
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المصادر أضافت أن الجنرالات الأكثر حذرًا في إسرائيل، بما في ذلك وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت، يؤيدون الاستراتيجية التي تتبعها إسرائيل حاليًا، وهي التدرج في التصعيد العسكري، والتي يأملون أن تمنح حزب الله مساحة لإعادة النظر في موقفه والتراجع، أي قبل انتهاء الحرب على غزة.

ووفقا للمجلة، فإنه على الرغم من "استعدادات إسرائيل والتصعيد الأخير بعد تفجيرات أجهزة الاتصال في لبنان، لا يدور الحديث بعد عن حرب واسعة النطاق بين إسرائيل وحزب الله في الوقت الراهن، إذ إن حزب الله قد يبدأ باستخدام صواريخ ذات مدى أبعد لضرب وسط إسرائيل، وسيشن هجمات على الأراضي الإسرائيلية في حال انطلاق الأعمال القتالية الواسعة النطاق". (عربي بوست)

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