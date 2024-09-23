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لبنان

لقاء بين بو حبيب ونظيره المصري: المساس بأمن لبنان هو مساس بأمن المنطقة

Lebanon 24
23-09-2024 | 02:00
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التقى وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب نظيره المصري بدر عبد العاطي على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة.
 
وناقش الوزيران خلال اللقاء التطورات الخطيرة في منطقة الشرق الأوسط خاصة ما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي المستمر على الأراضي اللبنانية، واستمرار الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة. 
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وأدان الوزيران العدوان على الأراضي اللبنانية، ودعيا لاحترام سيادة وسلامة لبنان.
 
من جانبه اكد الوزير عبد العاطي على أن المساس بامن لبنان هو مساس بأمن المنطقة، كما شكر الوزير بو حبيب نظيره المصري على موقف مصر الداعم للبنان وحكومته في مواجهة العدوان والتهديدات الاسرائيلية بالاجتياح البري.

كذلك، اتفق الوزيران على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي المستمر واضطلاع الدول الفاعلة بدورها في هذا الصدد وللحيلولة دون توسع المواجهات وتحولها إلى صراع إقليمي واسع النطاق، وشددا على أهمية تحرك المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتنفيذ قرارات كل من الجمعية العامة ومجلس الامن وإصدار قرار ملزم لإسرائيل من مجلس الأمن لوقف عدوانها على كل من الأراضي الفلسطينية واللبنانية بشكل فوري.

كما أكد الوزيران على ضرورة إمتثال إسرائيل لالتزاماتها  وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات ذات الصلة خاصة اتفاقيات جنيف الأربعة وبروتوكولاتها الإضافية، بما يوفر للمدنيين الحماية التي تكفلها المواثيق الدولية من تبعات العدوان الذي تشنه إسرائيل.

وشدد الوزيران على أنه لا سبيل لحل الأزمة الحالية في الشرق الأوسط سوى من خلال تحقيق وقف شامل لاطلاق النار، ووقف العدوان على قطاع غزة ولبنان واللجوء إلى السبل السلمية لوقف التصعيد وحل المسائل العالقة بين إسرائيل ولبنان عبر تطبيق قرار مجلس الامن ١٧٠١ بما يؤمن عودة النازحين لقراهم ،واستئناف مسار العملية السياسية الخاص بحل الدولتين وإنشاء الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
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