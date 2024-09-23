تحذير من ادرعي للبنانيين.. هذا ما قاله

كتب المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي، اليوم الاثنين، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس": "تحذير عاجل إلى سكان القرى في لبنان".



وأضاف ادرعي، "إذا كنتم تتواجدون داخل أو بجوار مبنى يستخدمه حزب الله لتخزين أسلحة أو وسائل قتالية عليكم اخلاء هذا المبنى والابتعاد عنه فورًا".



وتابع، "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو أسلحته يعرض نفسه للخطر".

#عاجل ‼️ تحذير عاجل إلى سكان القرى في لبنان



إذا كنتم تتواجدون داخل أو بجوار مبنى يستخدمه حزب الله لتخزين أسلحة أو وسائل قتالية عليكم اخلاء هذا المبنى والابتعاد عنه فورًا.



كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو أسلحته يعرض نفسه للخطر pic.twitter.com/1rXI4JzZd2 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 23, 2024 Advertisement