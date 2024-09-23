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لبنان

تحذير من ادرعي للبنانيين.. هذا ما قاله

Lebanon 24
23-09-2024 | 02:30
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كتب المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي، اليوم الاثنين، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس": "تحذير عاجل إلى سكان القرى في لبنان".

وأضاف ادرعي، "إذا كنتم تتواجدون داخل أو بجوار مبنى يستخدمه حزب الله لتخزين أسلحة أو وسائل قتالية عليكم اخلاء هذا المبنى والابتعاد عنه فورًا".

وتابع، "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو أسلحته يعرض نفسه للخطر".
 
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