تحذير من ادرعي للبنانيين.. هذا ما قاله

#عاجل ‼️ تحذير عاجل إلى سكان القرى في لبنان
إذا كنتم تتواجدون داخل أو بجوار مبنى يستخدمه حزب الله لتخزين أسلحة أو وسائل قتالية عليكم اخلاء هذا المبنى والابتعاد عنه فورًا.
كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو أسلحته يعرض نفسه للخطر pic.twitter.com/1rXI4JzZd2
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 23, 2024
#عاجل ‼️ تحذير عاجل إلى سكان القرى في لبنان
إذا كنتم تتواجدون داخل أو بجوار مبنى يستخدمه حزب الله لتخزين أسلحة أو وسائل قتالية عليكم اخلاء هذا المبنى والابتعاد عنه فورًا.
كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو أسلحته يعرض نفسه للخطر pic.twitter.com/1rXI4JzZd2