فرعون: لبنان وحده يدفع ثمن عدم وقف النار في غزة

كتب الوزير والنائب السابق ميشال فرعون على منصة "إكس": "يسقط شهداءٌ بالمئات، ومعهم شهداء أحياء، ويدفع لبنان مجدّداً وحده ثمن عدم تنفيذ طلب عربي وعالمي جامع، بوقف اطلاق النار في غزة، دون أن يؤثّر أو يشاركه أحد الثمن إلّا شعب غزّة. ألا كان يستأهل استعادة هذا المشهد القديم والمخاطرة ببلدنا وشعبنا الحدّ الأدنى من التّشاور؟".

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