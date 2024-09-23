Advertisement

لبنان

فرعون: لبنان وحده يدفع ثمن عدم وقف النار في غزة

Lebanon 24
23-09-2024 | 02:43
A-
A+
Doc-P-1250389-638626815245483248.jpg
Doc-P-1250389-638626815245483248.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب الوزير والنائب السابق ميشال فرعون على منصة "إكس": "يسقط شهداءٌ بالمئات، ومعهم شهداء أحياء، ويدفع لبنان مجدّداً وحده ثمن عدم تنفيذ طلب عربي وعالمي جامع، بوقف اطلاق النار في غزة، دون أن يؤثّر أو يشاركه أحد الثمن إلّا شعب غزّة. ألا كان يستأهل استعادة هذا المشهد القديم والمخاطرة ببلدنا وشعبنا الحدّ الأدنى من التّشاور؟".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:04 | 2024-09-23
04:30 | 2024-09-23
06:06 | 2024-09-23
06:00 | 2024-09-23
05:57 | 2024-09-23
05:56 | 2024-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24