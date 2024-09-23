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لبنان

"الطاقة" أطلقت نظام المكننة للآبار الخاصة

Lebanon 24
23-09-2024 | 02:45
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اعلنت  وزارة الطاقة والمياه في بيان استئناف العمل باستقبال طلبات حفر الآبار الخاصة واستثمارها وتعزيلها عبر شركة ليبان بوست بدءا من اليوم، وذلك وفق الآلية الجديدة التي اعتمدتها الوزارة التي ترتكز على مكننة المعاملات الخاصة بالآبار ومعالجتها إلكترونيا عبر المراحل الإدارية كافة، وصولا الى توقيعها من الوزير وتسليمها الى المواطنين عبر "ليبان بوست". تأتي هذه الخطوة بعد التوقف عن استقبال طلبات الآبار الخاصة منذ صدور القرار الرقم 9  تاريخ  25/4/2024   الذي اتُخذ في حينه، ريثما يتم اطلاق نظام المكننة الشامل.
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ولفت البيان إلى أن "النظام المعتمد ينص على تقديم طلب البئر عبر شركة ليبان بوست، ويستطيع صاحب الطلب الدخول عبر موقع الوزارة  https://energyandwater.gov.lb/ar/home  او الى الرابط التالي https://lebanonenergies.gov.lb/wptracking.a5w 

يمكن متابعة سير العملية من خلال رقم القسيمة على ايصال شركة ليبان بوست، ما يسمح للمواطنين بتتبع سير معاملتهم وما اذا كانت تنقصها مستندات، والقرار النهائي والمعلل بشأنها، وتوفر هذه الآلية الشفافية الكاملة وسرعة العمل واختصار الوقت، اذ ان الاجراءات مُمكننة والمعلومات مرقمنة، الامر الذي يحد من التجاوزات والتعامل الاستنسابي وامكانية حصول سمسرات في الملفات.

من جهة اخرى، ترفع هذه الآلية من فعالية العمل الاداري من خلال تسريع البت بالمعاملات وانتقالها من مصلحة الى اخرى داخل الوزارة, ومن الوزارة الى مؤسسات المياه المعنية بإبداء الرأي، اذ وُضعت مهلة زمنية لكل مرحلة، يتوجب على الموظفين الالتزام بها.

وتأتي هذه المبادرة، في اطار  سلسلة من الاجراءات التي تتخذها الوزارة في سبيل الوصول الى التحوّل نحو الحكومة الرقمية، ومن ضمنهاتطبيق :  https://apps.apple.com/us/app/lebanon-fuel-price-moew/id6447349502 

وتطبيق  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ebml.fuelprices  على android واللذان أُطلقا العام الماضي، و يمكن من خلال  تحميلهما الاطلاع على تسعيرة المحروقات وتركيب جدول الاسعار ، اضافة الى برنامج مكننة  اجراءات العمل كافة في منشآءات النفط في طرابلس والزهراني.
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