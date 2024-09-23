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لبنان

تطوّر جديد.. عصابة "خطف العراقيين" في قبضة المُخابرات

Lebanon 24
23-09-2024 | 03:02
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أفادت مندوبة "لبنان24" أن مخابرات البقاع تمكنت من توقيف ما يُعرف بعصابة خطف العراقيين.
 
وحسب المعلومات، نفذت مديرية المخابرات عمليات أمنية في شتورا، جلالا، وصولا إلى الكرك، وتم توقيف عدد من أفراد هذه العصابة وتم ضبط كمية من الأسلحة والممنوعات.
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