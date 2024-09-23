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لبنان

الطقس يستقر تدريجيا... والحرارة الى ارتفاع بدءا من هذا اليوم

Lebanon 24
23-09-2024 | 03:08
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا،  غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات، وارتفاع في درجات الحرارة في الداخل وفوق الجبال، ودون تعديل يذكر على الساحل.
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وجاء في النشرة الاتي: 

-الحال العامة:  يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بمنخفض جوي متوسط الفعالية، متمركز فوق تركيا،  يؤدي إلى طقس متقلب وماطر أحيانا، مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية حتى مساء اليوم حيث يستقر تدريجيا، ومن المتوقع أن تعود درجات الحرارة للارتفاع اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.

تحذير : ارتفاع موج البحر يتخطى أحيانا المتر ونصف المتر.

تحذير : يجب القيادة بحذر بسبب الضباب على الطرقات الجبلية وأثناء تساقط الأمطار.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر أيلول  في بيروت بين 24 و 32، في طرابلس بين 22 و 31 درجة وفي زحلة بين 16 و 32 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين:  غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات و ارتفاع طفيف في درجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال، تهطل  أمطار متفرقة أحيانا مع فرص تشكل خلايا رعدية، بخاصة في المناطق الشمالية، ورياح ناشطة يرتفع معها موج البحر، تنحسر الأمطار من بعد الظهر ويستقر الطقس تدريجيا.
الثلاثاء:  غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، وارتفاع في درجات الحرارة في الداخل وفوق الجبال، ودون تعديل يذكر على الساحل.
الأربعاء:  قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع إضافي وملحوظ في درجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال والساحل الجنوبي، حيث تعود إلى معدلاتها مع انخفاض في نسبة الرطوبة .
الخميس:  قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية وتبقى الرطوبة منخفضة.

-الحرارة على الساحل من 23 الى 30 درجة، فوق الجبال من 16 الى 24 درجة، في الداخل من 17 الى 30 درجة. 

-الرياح السطحية:  جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 15 و 35 كم/س. تشتد أحيانا خاصة في المناطق الشمالية لتلامس ال 45     كلم/س.
-الانقشاع:  جيد على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل:   بين 55 و  90 %.

-حال البحر:  مائج الى هائج، حرارة سطح الماء:  28 درجة.
-الضغط الجوي: 759 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس:  6,26
-ساعة غروب الشمس: 18,34
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