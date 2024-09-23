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لبنان

من بلدة مقراق في البقاع.. شهيد جديد لحزب الله

Lebanon 24
23-09-2024 | 03:13
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نعى الاعلام الحربي في حزب الله الشهيد حسين أسعد امهز "عبدالله" مواليد عام 1973 من بلدة مقراق في البقاع.
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مقراق

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