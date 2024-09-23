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لبنان
يعقوب: الغارات على البقاع كناطح الصخر برأسه
Lebanon 24
23-09-2024
|
03:19
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كتب رئيس حركة "النهج" النائب السابق حسن يعقوب على منصة "إكس": "بعد كل اعتداء إسرائيلي على لبنان، تأتي دولة أوروبية مسرعة تطلب من المقاومة ضبط النفس والتخويف من التدحرج إلى حرب موسعة، شكرا لهذا الحرص والاهتمام من مبعوثي الغرب وبعض العرب،
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عجيب هذه السيطرة الصهيونية على حكام هذه الدول التي لا تعرف عن اجرام اسرائيل شيئا، ولم تسمع به وهذا يشعرنا بالقرف والاستفزاز لانه فضيحة مكشوفة، والمؤسف أنه يتناغم معه بعض اللبنانيين المحايدين المراهنين على المجتمع الدولي، الموقف اليوم عند غارات اسرائيل على صخور البقاع، إنه كناطح الصخر برأسه يهن رأسه ولا يهن الصخر".
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