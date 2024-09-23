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لبنان

وزارة الزراعة تعلّق عملها في محافظتي الجنوب والنبطية تضامنًا مع أهالي الجنوب

Lebanon 24
23-09-2024 | 03:17
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أعلنت وزارة الزراعة أنّها  ستعلق العمل اليوم الاثنين الموافق 23 أيلول 2024 في كافة مراكزها في محافظتي الجنوب والنبطية، تضامناً مع أهالي الجنوب في مواجهة هذه الهجمة الغاشمة، مشيرة إلى أنّه لن يتم استقبال أي معاملات في هذا اليوم.
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وقالت وزارة الزراعة في بيان أنّه "في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة التي تستهدف أهلنا في الجنوب والبقاع وتحديداً القصف الممنهج  للغابات والأحراج  تدين الوزارة هذا العدوان الوحشي بأشد العبارات".
 
أضافت:" إن هذا التصعيد الخطير يشكل اعتداءً صارخاً على الأرواح والممتلكات، كما يعرض مواردنا الطبيعية، وخاصة الغابات، لخطر كبير".
 
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