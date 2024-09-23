مجلس الوزراء أقرّ مشروع موازنة العام 2025.. ميقاتي: ندعو الامم المتحدة ومجلس الامن والدول الفاعلة الى ردع العدوان

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رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء قبل في السرايا،شارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي ووزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الإعلام زياد المكاري، المال يوسف خليل، الصناعة جورج بوشكيان، السياحة وليد نصار، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الصحة فراس الابيض البيئة ناصر ياسين، الاتصالات جوني القرم، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، العمل مصطفى بيرم، الزراعة عباس الحاج حسن، الاشغال العامة والنقل علي حمية،المهجرين عصام شرف الدين والاقتصاد أمين سلام، كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.في ختام الجلسة اذاع وزير الاعلام زياد المكاري المقررات فقال:تحدث دولة الرئيس في مستهل الجلسة فقال:"إن ما اعلنه الامين العام للامم المتحدة بشأن مخاوفه من تحويل جنوب لبنان الى غزة ثانية وانها حرب يجب أن تنتهي، هذا الموقف يجب ان يكون حافزا للجميع لا سيما لدول القرار للصغط على اسرائيل لوقف عدوانها وتطبيق القرار الدولي الرقم ٢٧٣٥ الصادر عن مجلس الأمن وحل القضية الفلسطينية على قاعدة اعتماد حل الدولتين والسلام العادل والشامل.أضاف : ان العدوان الاسرائيلي المتمادي على لبنان حرب ابادة بكل ما للكلمة من معنى ومخطط تدميري يهدف الى تدمير القرى والبلدات اللبنانية والقضاء على كل المساحات الخضراء .وفي كل الاتصالات التي نقوم بها، ندعو الامم المتحدة ومجلس الامن والدول الفاعلة الى الوقوف مع الحق، وردع العدوان،ونجدد التزامنا بالقرار ١٧٠١ بشكل كامل ونعمل كحكومة على وقف الحرب الاسرائيلية المستجدة ونتجنب قدر المستطاع الوقوع في المجهول.وقال دولته:"نستكمل اليوم درس مشروع قانون الموازنة العامة على أمل الانتهاء منه لاحالته على مجلس النواب، كما اتفقنا، ضمن المهلة الدستورية، واننا في صدد استكمال البحث في التقديمات الاجتماعية المؤقتة في انتظار انتهاء البحث في مشروع القانون المتكامل الذي سنرسله الى المجلس النيابي .لقد عقدت سلسلة اجتماعات في هذا الصدد خصوصا مع ممثلي العسكريين، واكدنا لهم ان الحكومة لن تتأخر في تقديم ما امكن من مساعدت لادراكها التام لدقة الظرف الذي يعاني منه القطاع العام، ولكن لغة التصعيد والتهديد لا تفضي الى حل. وقال دولته : في مناسبة العيد الوطني للمملكة العربية السعودية نتقدم بالتهنئة من خادم الحرمين الشريفين ومن سمو الامير ولي العهد والشعب السعودي، ونتمنى للمملكة المزيد من الازدهار بحكمة خادم الحرمين ورؤية صاحب السمو ولي العهد.نتمنى للمملكة كل الخير، ونؤكد عمق العلاقات الاخوية التاريخية التي تربط بين لبنان والمملكة والتي نطمح الى تعزيزها وصونها.ان لبنان يجد في المملكة سندا وعضدا في كل الأوقات والظروف.المقرراتوقال وزير الاعلام:اقر مجلس الوزراء مشروع موازنة العام ٢٠٢٥ بعد الأخذ ببعض ملاحظات الوزراء. كما وافق المجلس على مشروع مرسوم أعطاء تعويض مؤقت ومساعدة مالية لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي وفقا لما يلي:اولاً :يضاف اعتباراً من ١/١٠/٢٠٢٤ الى التعويض الذي يتقضاه كافة الموظفين العاملين والمتقاعدين والعسكريين في الخدمة، والمتعاقدين تعويض شهري مؤقت يوازي ضعفي الراتب الاساسي او التعويض او الاجر الشهري او المعاش التقاعدي.ثانياً: اعتباراً من ١/١١/٢٠٢٤ يضاف الى الراتبين راتب اضافي( ٣)ثالثاً: أعتبارا من ١/١٢/٢٠٢٤ يضاف الى الثلاثة رواتب راتب اضافي(٤)رابعاً: كما يعطى جميع الموظفين مساعدة مالية مقطوعة قدرها عشرة ملايين ليرة عن شهر ايلول وعشر ملايين ليرة عن شهر كانون الأول .اما بالنسبة لمشروع القانون فقد اوضح دولته انه في حال لم يقر في نهاية العام ٢٠٢٤ فان الحكومة تلتزم باقرار العطاءات والإصلاحات الواردة فيه بشكل تدريجي إبتداء من العام ٢٠٢٥.اضاف وزير الاعلام: دعا رئيس الحكومة إلى جلسة طارئة للحكومة لمناقشة الوضع عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر غد ، ودعا دولته جميع الوزراء المقاطعين إلى المشاركة وتحمل مسؤولياتهم الوطنية، اضاف: لقد شارك رئيس الحكومة في اجتماع لجنة الطوارئ الوطنية بحضور ممثلي الوزارات والمنظمات الإنسانية للبحث في سبل الاستجابة للإعداد المتزايدة من النازحين من البلدات الجنوبية التي تعرضت للاعتداءات الإسرائيلية اليوم،.اسئلة واجوبةسئل وزير الاعلام: هل يمكن توضيح ما حصل بالنسبة لاتصالات التهديد التي وردت إلى وزارتي الاعلام والثقافة ؟اجاب: هناك تسجيل صوتي يذهب لألاف الأشخاص في لبنان واحد هذه الاتصالات تلقته وزارة الاعلام وكذلك وزارة الثقافة ، ولا يجب إعطاء الموضوع حجما اكثر مما يجب، فجميع العاملين يعملون بشكل طبيعي.ورداً على سؤال عن موضوع التصعيد غير المسبوق والاتصالات التي تجريها الحكومة اللبنانية، قال:" وزير الخارجية موجود في نيويورك ويجري اتصالات، وهناك تواصل مع الجميع ، ودولة الرئيس يجري الاتصالات اللازمة، ومنذ اليوم الاول لبدء الحرب فان الحكومة تتخذ الاجراءات المطلوبة، وهناك اجتماع يعقد في هذه الأثناء للجنة الطوارئ الوطنية.وعن موجة النزوح واستعدادات الدولة قال وزير الاعلام:" هناك خلية للازمة مجتمعة برئاسة دولة الرئيس ميقاتي والوزراء والمنظمات المعنية وما يمكن فعله نقوم به."