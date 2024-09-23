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لبنان

بلكنة غريبة... مكتب وزير الثقافة تلقى اتصالاً تحذيريا من شخص يتكلّم العربية الفصحى

Lebanon 24
23-09-2024 | 04:26
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تلقّى مكتب وزير الثقافة القاضي محمّد وسام المرتضى اتصالاً قبل قليل من شخص يتكلّم العربية الفصحى بلكنة غريبة حذّر في اتصاله بوجوب مغادرة المكتب فوراُ لأنه مستهدف.

 
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