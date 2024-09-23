بلكنة غريبة... مكتب وزير الثقافة تلقى اتصالاً تحذيريا من شخص يتكلّم العربية الفصحى

تلقّى مكتب وزير الثقافة القاضي محمّد وسام المرتضى اتصالاً قبل قليل من شخص يتكلّم العربية الفصحى بلكنة غريبة حذّر في اتصاله بوجوب مغادرة المكتب فوراُ لأنه مستهدف.





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