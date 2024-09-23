خبر من الضاحية الجنوبية.. ما حقيقة إخلاء المدارس؟

تمّ التداول بمعلومات أنّه جرى إخلاء مدارس في الضاحية الجنوبية لبيروت، بسبب الغارات الإسرائيليّة والأوضاع الأمنية، إلا أنّ معلومات "أم تي في" لفتت إلى أنّ هذا غير صحيح.

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