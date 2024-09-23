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لبنان

خبر من الضاحية الجنوبية.. ما حقيقة إخلاء المدارس؟

Lebanon 24
23-09-2024 | 05:05
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تمّ التداول بمعلومات أنّه جرى إخلاء مدارس في الضاحية الجنوبية لبيروت، بسبب الغارات الإسرائيليّة والأوضاع الأمنية، إلا أنّ معلومات "أم تي في" لفتت إلى أنّ هذا غير صحيح.
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