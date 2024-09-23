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لبنان

إصابات في استهداف مبنىيين سكنيين في البابلية

Lebanon 24
23-09-2024 | 05:17
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 أغار الطيران الحربي الاسرائيلي على بركة الجبور في منطقة جزين، كما استهدف مبنىيين سكنيين في بلدات البابلية والصرفند والمعلومات الاولية تشير الى وقوع اصابات حيث هرعت فوق الدفاع المدني والاسعافات.
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كما كان الطيران الاسرائيلي قد أغار على مبنى في بلدة طيردبا  واستهدف منزلاً  في وادي جيلو ، كما  اغار على المجادل الشعيتية ، وبلدة العباسية قضاء صور.

 واصيبت سيارة اسعاف تابعة لكشافة الرسالة الاسلامية في بلدة حاريص، وقد نجا طاقمها .
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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