إصابات في استهداف مبنىيين سكنيين في البابلية

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أغار الطيران الحربي الاسرائيلي على بركة الجبور في منطقة جزين، كما استهدف مبنىيين سكنيين في بلدات البابلية والصرفند والمعلومات الاولية تشير الى وقوع اصابات حيث هرعت فوق الدفاع المدني والاسعافات.كما كان الطيران الاسرائيلي قد أغار على مبنى في بلدة طيردبا واستهدف منزلاً في وادي جيلو ، كما اغار على المجادل الشعيتية ، وبلدة العباسية قضاء صور.واصيبت سيارة اسعاف تابعة لكشافة الرسالة الاسلامية في بلدة حاريص، وقد نجا طاقمها .