Advertisement

لبنان

طلب عاجل من وزارة للمستشفيات

Lebanon 24
23-09-2024 | 05:25
A-
A+
Doc-P-1250460-638626916006706247.jpg
Doc-P-1250460-638626916006706247.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن وزارة الصحة العامة بيان طلب من كافة المستشفيات في محافظات الجنوب والنبطية وبعلبك الهرمل وقف كل العمليات الباردة بهدف افساح المجال لمعالجة الجرحى بسبب تمادي العدوان الإسرائيلي على لبنان.
Advertisement
 
 
 
مواضيع ذات صلة
وزير التربية: الموافقة على طلب وزارة الصحة تعديل توزيع السقوف المالية للمستشفيات
lebanon 24
23/09/2024 16:10:37 Lebanon 24 Lebanon 24
ياسين: أما الموضوع الثاني فيتعلق بالصحة وخطة الطوارئ التي تعمل عليها وزارة الصحة وتم عرض الوضع وجهوزية الوزارة بالنسبة للمستشفيات والمراكز الصحية
lebanon 24
23/09/2024 16:10:37 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الصحة فراس الأبيض: وزارة الصحة تغطي بشكل كامل أي جريح من جرحى الحروب بالتنسيق مع المستشفيات
lebanon 24
23/09/2024 16:10:37 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة: ارتفاع عدد شهداء الغارات الإسرائيلية إلى 182
lebanon 24
23/09/2024 16:10:37 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الصحة

مستشفيات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:04 | 2024-09-23
09:00 | 2024-09-23
08:52 | 2024-09-23
08:44 | 2024-09-23
08:43 | 2024-09-23
08:40 | 2024-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24