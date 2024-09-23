طلب عاجل من وزارة للمستشفيات

صدر عن وزارة الصحة العامة بيان طلب من كافة المستشفيات في محافظات الجنوب والنبطية وبعلبك الهرمل وقف كل العمليات الباردة بهدف افساح المجال لمعالجة الجرحى بسبب تمادي العدوان الإسرائيلي على لبنان.

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