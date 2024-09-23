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لبنان
هذا ما طلبته "اليونيفيل" من جميع موظفيها
Lebanon 24
23-09-2024
|
05:33
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طلبت "اليونيفيل" من جميع موظفيها المدنيين أن يخرجوا مع عائلاتهم إلى مناطق آمنة شمال نهر الليطاني.
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