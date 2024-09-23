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لبنان

غارات عنيفة على الجنوب.. 100 شهيد وحركة نزوح كبيرة نحو بيروت

Lebanon 24
23-09-2024 | 06:40
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ العدوّ الإسرائيلي استهدف منزلاً في بلدة باريش الجنوبية، كان في داخله 7 أشخاص.
 
 
وبحسب المعلومات، استشهد 5 أطفال.
 
 
كذلك، استهدف العدوّ بلدة لبايا والسكسكية، كما شنّ سلسلة غارة عنيفة على القطاع الغربي.
 
 
وأغار طيران العدوّ على الكوثرية والشرقية والنميرية وزفتا.
 
 
وفي البقاع الغربيّ، علم "لبنان 24" أنّ الطائرات الحربيّة الإسرائيليّ قصفت مستودعات "السجاد" في بلدة سحمر، كما استهدفت الطريق الذي يربط بين مشغرة وعين التينة.
 
 
توازيّاً، قال جيش العدوّ الإسرائيلي: "حتى الان تمّ استهداف أكثر من 300 هدف لـ"حزب الله".
 
 
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن "الجيش الإسرائيلي يكثف هجماته ضدّ "حزب الله"، داعيا "الإسرائيليين إلى التحلي بالهدوء خلال الأيام القليلة المقبلة"، ومشيرا إلى أنه "يتوقع تكثيفا لإطلاق النار عبر الحدود".
 
في المقابل، أعلن "حزب الله" في بيان أنّه "ردًا على ‏اعتداءات العدوّ الإسرائيلي التي طالت مناطق الجنوب والبقاع، قصف المقر الاحتياطي للفيلق الشمالي وقاعدة تمركز احتياط فرقة الجليل ‏ومخازنها اللوجستية في قاعدة عميعاد ومُجمعات الصناعات العسكرية لشركة رفائيل في منطقة ‏زوفولون شمال مدينة حيفا بعشرات الصواريخ".‏
 
 
وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الصحة العامة طلبت في بيان من كافة المستشفيات في محافظات الجنوب والنبطية وبعلبك الهرمل وقف كل العمليات الباردة بهدف افساح المجال لمعالجة الجرحى بسبب تمادي العدوان الإسرائيلي على لبنان.
 
 
كما أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ هناك حركة نزوح كبيرة من جنوب لبنان باتّجاه بيروت بسبب الغارات الكثيفة على المناطق الجنوبية.


وأعلنت وزارة الصحة العامة في بيان أن "الغارات الاسرائيلية أدت إلى سقوط مئة شهيد وأكثر من أربعمئة جريح، ومن بين الشهداء والجرحى أطفال ونساء ومسعفون".
 
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