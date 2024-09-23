"المعلومات" تقبض على أحد المطلوبين بجرائم متنوّعة.. هذا ما ضُبط بحوزته

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صـدر عـن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمـن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البلاغ التّالـي:"في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات سرقة الدراجات الآلية في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهول بتنفيذ عمليات سرقة دراجات آلية في العديد من مناطق الضاحية الجنوبية، وقد انتشرت صور وفيديوهات له على مواقع التواصل الإجتماعي توثّق قيامه بهذه العمليات.على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصلت إلى تحديد هويته، ويدعى ع. ب. (مواليد عام 2001، لبناني) وهو من أصحاب السوابق بقضايا سرقة دراجات، سرقة وصدم وتسبب بإيذاء.بتاريخ 16-9-2024، وبعد عملية متابعة دقيقة، تمكنت الشعبة من تحديد مكان إقامته داخل فندق في محلة طريق المطار، حيث عملت على مداهمة غرفته وتوقيفه في داخلها، وبتفتيشه والغرفة تم ضبط كمية من مادة حشيشة الكيف، دفتر ورق لف و/3/ علب بلاستيكية فارغة.بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة تنفيذه عشرات عمليات سرقة الدراجات الآلية من مناطق الضاحية الجنوبية منها: حي السلم، المريجة وبرج البراجنة، وذلك بمعدل دراجة واحدة يوميًا، وأنه كان يقوم ببيعها في محلة صبرا مقابل مبلغ يتراوح بين /100/ و/150/ $ للدراجة الواحدة، كما اعترف بتعاطي المخدّرات.أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء".