"لا شيء نطمئن به الناس".. وزير الداخلية: الوضع دقيق ويزداد دقة

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استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي، الذي قال بعد اللقاء:" وضعنا سماحته في كل الأجواء التي تحصل في البلد والتي لا تخفى على أحد والاعتداءات الإسرائيلية بوتيرة أشد. ونقول الوضع دقيق ويزداد دقة. نريد من جميع اللبنانيين العودة أكثر فاكثر الى أصالتهم ولبنانيتهم والدولة بكل أجهزتها سواء الأمنية والعسكرية وحتى الأجهزة المتعلقة بالإدارات المحلية والبلديات، كلها إلى جانبهم لحمايتهم ولتلبية متطلباتهم.وفي هذه المرحلة نريد وعيا وتماسكا".وردا على سؤال، قال مولوي :" ندعو الناس الى الالتفاف أكثر فأكثر حول دولتهم وبعضهم بعضا فلا شيء نطمئن به الناس عن الاعتداءات الإسرائيلية ولكن نقول لهم:"ان دولتكم معكم وتقوم بكل اللازم للإغاثة والإسعاف والوقوف الى جانبهم وتأمين كل متطلبات ما تستطيع الدولة القيام به من متطلبات. ونحن في وزارة الداخلية ومجلس الأمن المركزي اجتماعاتنا مفتوحة لمراقبة الوضع الحاصل وتحليله لنكون إلى جانب الناس وحماية الأمن الداخلي من أي خروق قد تصيبه".ولمناسبة العيد الوطني للمملكة العربية السعودية، قال مولوي :"في اليوم الوطني للملكة العربية السعودية نحن نهنئ المملكة وقيادتها والشعب السعودي باليوم الوطني ونهنئهم دائما بالإنجازات الكبيرة التي تحققت في المملكة. ونحن نقول أنه كما المملكة العربية السعودية كانت إلى جانب لبنان وأرست الطائف وقواعده والسلم الأهلي فهي دائما إلى جانب لبنان لتجاوز هذه الأزمة وكل الأزمات".