تهنئات لمناسبة اليوم الوطني السعودي... المفتي دريان: نتمنى لها الأمن والتقدم

هنأ مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين محمد بن سلمان والقيادة الرشيدة والحكيمة والشعب السعودي باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، وقال :" ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية تشكل مناسبة للاستفادة من التجربة التاريخية التي خاضها الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه بتأسيس المملكة العربية السعودية وتوحيد صفوفها لتحمل رسالة الإسلام ولتكون حاضنة لقضايا العرب والمسلمين في العالم خصوصا قضية فلسطين وقدسها الشريف".



أضاف:"إن لبنان يحمل كل مشاعر الأخوة والمحبة والإعزاز والتقدير للمملكة العربية السعودية وإنجازاتها ولشعبها العربي الشقيق ولدورها العربي الجامع ، ونتمنى للمملكة العربية السعودية وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده وحكومته الأمن والأمان والاستقرار والنهضة والتقدم والازدهار ليعم الخير بلاد العرب والإسلام وأن يوفقها الله تعالى وشعبها الشقيق لما فيه رضاه".

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