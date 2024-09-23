تهنئات لمناسبة اليوم الوطني السعودي... المفتي دريان: نتمنى لها الأمن والتقدم

هنأ مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين محمد بن سلمان والقيادة الرشيدة والحكيمة والشعب السعودي باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، وقال :" ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية تشكل مناسبة للاستفادة من التجربة التاريخية التي خاضها الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه بتأسيس المملكة العربية السعودية وتوحيد صفوفها لتحمل رسالة الإسلام ولتكون حاضنة لقضايا العرب والمسلمين في العالم خصوصا قضية فلسطين وقدسها الشريف".
أضاف:"إن لبنان يحمل كل مشاعر الأخوة والمحبة والإعزاز والتقدير للمملكة العربية السعودية وإنجازاتها ولشعبها العربي الشقيق ولدورها العربي الجامع ، ونتمنى للمملكة العربية السعودية وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده وحكومته الأمن والأمان والاستقرار والنهضة والتقدم والازدهار ليعم الخير بلاد العرب والإسلام وأن يوفقها الله تعالى وشعبها الشقيق لما فيه رضاه".
كما تقدمت دار الفتوى في البقاع في بيان من المملكة العربية السعودية "ملكاً وولي عهد وحكومة وشعباً بأطيب التبريكات"، سائلة الله "أن يديم على المملكة أمنها وأن يرد كيد من أرادها والمسلمين وبلادهم بسوء وأن يجعل من أرض الحرمين الشريفين ومن هذه الذكرى منطلقاً لوحدة الأمة العربية والإسلامية مع دوام الخير لمملكة الخير والإنسانية".
وأبرق عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن إلى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان، لمناسبة اليوم الوطني السعودي، متقدما بـ"أسمى آيات التهاني من المملكة العربية السعودية قيادةً وشعبًا بحلول عيد المملكة الـ٩٣، سائلا الله أن يمن عليها المزيد من التألّق والإستقرار".