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لبنان
لترك منازلهم..مواطنون عكاريون تلقوا اتصالات تهديد
Lebanon 24
23-09-2024
|
06:16
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تلقى مواطنون في عدد من البلدات العكارية اتصالات تهديد.
وتفيد الإتصالات بضرورة ترك منازلهم .
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