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لبنان

سكّان الجنوب ينزحون نحو بيروت.. وهذا ما طلبته المدارس من الأهالي

Lebanon 24
23-09-2024 | 06:23
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تشهد شوارع مدينة صيدا الرئيسية وطرقها زحمة خانقة بعدما قلصت المدارس والمعاهد فيها ساعات التدريس وطلبت من الاهالي اصطحاب ابنائهم بسبب تطور الأوضاع في الجنوب. 
كما يشهد المدخل الجنوبي زحمة سير في اتجاه المدينة بسبب حركة نزوح أهالي عدد من القرى والبلدات الجنوبية التي  تتعرض لاستهدافات إسرائيلية معادية.  
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ويستنفر القطاع الطبي والهيئات الصحية الطواقم الطبية والاسعافية تحسبا لأي طارىء وتجاوبًا مع خطة وزارة الصحة في ظل الوضع الراهن. 
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