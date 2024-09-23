سكّان الجنوب ينزحون نحو بيروت.. وهذا ما طلبته المدارس من الأهالي

تشهد شوارع مدينة صيدا الرئيسية وطرقها زحمة خانقة بعدما قلصت المدارس والمعاهد فيها ساعات التدريس وطلبت من الاهالي اصطحاب ابنائهم بسبب تطور الأوضاع في الجنوب.



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ويستنفر القطاع الطبي والهيئات الصحية الطواقم الطبية والاسعافية تحسبا لأي طارىء وتجاوبًا مع خطة وزارة الصحة في ظل الوضع الراهن. كما يشهد المدخل الجنوبي زحمة سير في اتجاه المدينة بسبب حركة نزوح أهالي عدد من القرى والبلدات الجنوبية التي تتعرض لاستهدافات إسرائيلية معادية.ويستنفر القطاع الطبي والهيئات الصحية الطواقم الطبية والاسعافية تحسبا لأي طارىء وتجاوبًا مع خطة وزارة الصحة في ظل الوضع الراهن.