"الخارجية": هذا الخبر عار عن الصحة

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، انه "عطفا على الخبر الذي نشره أحد المواقع الاخبارية عن قيام وزارة الخارجية والمغتربين بإخلاء مقرها من الموظفين، فإن الوزارة تنفي هذا الخبر العار عن الصحة جملة وتفصيل، وهي تدعو وسائل الاعلام الى توخي الدقة وإلارتقاء بالمسؤولية الى مستوى اللحظة الوطنية التي يمرّ بها لبنان بدل ترويع المواطنين والمشاركة عن غير قصد في الحرب النفسية القائمة".

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