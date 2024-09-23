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لبنان

رداً على التهديدات الاسرائيلية التي وصلته.. وزير الثقافة: سنداوم في مكتبنا كالعادة

Lebanon 24
23-09-2024 | 06:55
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علق وزير الثقافة القاضي محمد وسام المُرتَضى ردا على التهديدات الاسرائيلية التي وصلت الى مكتبه صباح اليوم، وقال في بيان صدر عنه: "ولئن كنا عارفين بأن العدو الإسرائيلي متفلّت من جميع القيم الإنسانية والقوانين الدولية، فإن تهديداته لنا لا تزيدنا إلا إصرارًا على القيام بواجبنا الوطني".
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واضاف مخاطباً الاسرائليين: "نحن سنداوم في مكتبنا كالعادة، فكيدوا كيدكم واسعوا سعيكم فوالله لن ترهبوا منا طفلًا ولا امرأة... ولا وزيرًا بالتأكيد".
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