رداً على التهديدات الاسرائيلية التي وصلته.. وزير الثقافة: سنداوم في مكتبنا كالعادة

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علق وزير الثقافة القاضي محمد وسام المُرتَضى ردا على التهديدات الاسرائيلية التي وصلت الى مكتبه صباح اليوم، وقال في بيان صدر عنه: "ولئن كنا عارفين بأن العدو الإسرائيلي متفلّت من جميع القيم الإنسانية والقوانين الدولية، فإن تهديداته لنا لا تزيدنا إلا إصرارًا على القيام بواجبنا الوطني".واضاف مخاطباً الاسرائليين: "نحن سنداوم في مكتبنا كالعادة، فكيدوا كيدكم واسعوا سعيكم فوالله لن ترهبوا منا طفلًا ولا امرأة... ولا وزيرًا بالتأكيد".