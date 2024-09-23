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لبنان

الحجّار اصدر قراراً بإقفال مؤسسات الرعاية الاجتماعية في هذه المحافظات

Lebanon 24
23-09-2024 | 07:06
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صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الإجتماعيّة الدكتور هكتور الحجّار البيان الاتي:  "نظراً لتطوّر الأوضاع الأمنيّة والعسكريّة، أصدر الوزير الحجّار قراراً بإقفال مؤسسات الرعاية الاجتماعية، مؤسسات رعاية الأشخاص المعوّقين، مؤسسات حماية الأحداث ومؤسسات الرعاية الاجتماعية المتخصّصة في كل من محافظات الجنوب والنبطية والبقاع وبعلبك-الهرمل وفي الضاحية الجنوبية يومي الثلاثاء والأربعاء 24 و 25 أيلول 2024.
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كما أوعز إلى إدارات المؤسسات التي تقدّم خدمة الرعاية الداخلية في مختلف المناطق اللبنانية أن تتريث في استقبال المستفيدين في الأقسام الداخلية لغاية 1 تشرين الأول 2024. أما بالنسبة لمؤسسات رعاية المسنين الموجودة في المناطق الآمنة، فتستمر بعملها المعتاد في استقبال ورعاية المسنين لديها".

 
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