جلسة إستثنائيّة لمجلس الوزراء يوم غدّ

يعقد مجلس الوزراء جلسة إستثنائيّة عند الساعة الحادية عشرة قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 24-9-2024 في السرايا الكبير للبحث في التطوّرات الراهنة والأوضاع العامة.

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