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لبنان

جلسة إستثنائيّة لمجلس الوزراء يوم غدّ

Lebanon 24
23-09-2024 | 07:13
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يعقد مجلس الوزراء جلسة إستثنائيّة عند الساعة الحادية عشرة قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 24-9-2024 في السرايا الكبير للبحث في التطوّرات الراهنة والأوضاع العامة.
 
 
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مجلس الوزراء

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