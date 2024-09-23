حصيلة كبيرة جدّاً... إليكم عدد الشهداء والجرحى اليوم جراء العدوان الإسرائيلي



صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة تحديث لحصيلة غارات العدو الإسرائيلي المتمادية على البلدات والقرى الجنوبية منذ صباح اليوم وفيه ان هذه الغارات أدت حتى اصدار هذا البيان إلى مئة شهيد وأكثر من أربعمئة جريح، ومن بين الشهداء والجرحى أطفال ونساء ومسعفون.

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