إسرائيل استهدفت شخصيتين دينيتين مقربتين من "حزب الله"

تحدثت أنباء أنّ العدوّ الإسرائيليّ استهدف مرجعيتين دينيتين مقربتين من "حزب الله" هما الشيخ علي أبو ريا والسيّد محمد صالح.

وبحسب الأنباء، فإنّ أبو ريا وصالح استشهدا في غارة إسرائيليّة على صيدا.