Advertisement

لبنان

إسرائيل استهدفت شخصيتين دينيتين مقربتين من "حزب الله"

Lebanon 24
23-09-2024 | 07:26
A-
A+
Doc-P-1250509-638626990812749194.jpg
Doc-P-1250509-638626990812749194.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تحدثت أنباء أنّ العدوّ الإسرائيليّ استهدف مرجعيتين دينيتين مقربتين من "حزب الله" هما الشيخ علي أبو ريا والسيّد محمد صالح.
 
 
وبحسب الأنباء، فإنّ أبو ريا وصالح استشهدا في غارة إسرائيليّة على صيدا.
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
"حزب الله" واصل تقديم المازوت لمحطات ضخ المياه في صيدا
lebanon 24
23/09/2024 16:13:30 Lebanon 24 Lebanon 24
حزب الله واصل جولته على الجمعيات الأهلية في صيدا
lebanon 24
23/09/2024 16:13:30 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد محاولة اغتيال احد كوادر حماس.. وفد من "حزب الله" في صيدا
lebanon 24
23/09/2024 16:13:30 Lebanon 24 Lebanon 24
"غارة صيدا" تستهدف "حزب الله".. الرسالة وصلت عبر "حماس"!
lebanon 24
23/09/2024 16:13:30 Lebanon 24 Lebanon 24

صيدا

حزب الله

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:44 | 2024-09-23
09:00 | 2024-09-23
08:52 | 2024-09-23
08:43 | 2024-09-23
08:40 | 2024-09-23
08:37 | 2024-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24