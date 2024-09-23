في هذه المناطق... مدارس ستُصبح مراكز إيواء

قال وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي للـ"ال بي سي" إن "بعض المدارس في جبل لبنان والشوف وبعبدا وبيروت والجنوب بدأت تستقبل النازحين وستصبح كمراكز ايواء".

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