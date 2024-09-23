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لبنان

في هذه المناطق... مدارس ستُصبح مراكز إيواء

Lebanon 24
23-09-2024 | 07:38
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قال وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي للـ"ال بي سي" إن "بعض المدارس في جبل لبنان والشوف وبعبدا وبيروت والجنوب بدأت تستقبل النازحين وستصبح كمراكز ايواء".
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مدارس

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