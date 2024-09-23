مؤتمر صحافي لوزير الصحة عصر اليوم

يعقد وزير الصحة العامة فراس الابيض مؤتمراً صحافياً اليوم عند الساعة ٥:٣٠ عصرًا في غرفة المؤتمرات B1 في وزارة الصحة العامة - بئر حسن، في اطار متابعةً غارات العدو الاسرائيلي المتمادية على البلدات والقرى.

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