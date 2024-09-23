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لبنان

مؤتمر صحافي لوزير الصحة عصر اليوم

Lebanon 24
23-09-2024 | 07:55
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يعقد وزير الصحة العامة  فراس الابيض مؤتمراً صحافياً اليوم عند الساعة ٥:٣٠ عصرًا في غرفة المؤتمرات B1 في وزارة الصحة العامة - بئر حسن، في اطار متابعةً غارات العدو الاسرائيلي المتمادية على البلدات والقرى.
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