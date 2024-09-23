Advertisement

لبنان

مولوي عقد اجتماعا مع خلية الازمة... وهذا ما تقرّر

Lebanon 24
23-09-2024 | 07:56
A-
A+
Doc-P-1250523-638627003670212418.jpg
Doc-P-1250523-638627003670212418.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن مكتب وزير الداخلية والبلديات البيان التالي:

في ضوء متابعته للمستجدات الأمنية، أعطى وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي التوجيهات الى المحافظين للتعاون بشكل كبير مع عملية النزوح الكثيفة من المناطق الجنوبية، وعقد لهذه الغاية اجتماعا مع خلية الازمة في الوزارة بحضور مديرة الارشاد والتوجيه في وزارة التربية والتعليم العالي د. هيلدا خوري، وتقرر في ضوء ذلك وحرصا على سلامة المواطنين اللبنانيين وأمنهم، فتح المدارس والمعاهد الرسمية التالية كمراكز للإيواء:
Advertisement
- زحلة والبقاع:
معهد التعليم والتدريب حوش الامراء زحلة
ابتدائية قب الياس الرسمية 
مدرسة القرعون الرسمية
* بعلبك الهرمل:
متوسطة دير الاحمر الرسمية
* صور 
مدرسة صور الرسمية 
* منطقة بيروت وضواحيها
مجمع دولة الرئيس نبيه بري في بئر حسن 
المدرسة الفندقية الدكوانة 
* طرابلس 
المعهد الفندقي الميناء طرابلس 
فضلا عن المدارس الرسمية في المناطق الآمنة في الجنوب، فيما بدأت العديد من المدارس والمعاهد الرسمية في مناطق جبل لبنان وتحديدا الشوف وعاليه وبعبدا باستقبال النازحين.
هذا وسيتم الإعلان عن أماكن مراكز ايواء أخرى عند الحاجة.
كما طلب مولوي من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية كافة مواكبة عمليات النزوح والايواء، ومساعدة المواطنين اللبنانيين وحفظ الأمن والنظام والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:44 | 2024-09-23
09:00 | 2024-09-23
08:52 | 2024-09-23
08:43 | 2024-09-23
08:40 | 2024-09-23
08:37 | 2024-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24