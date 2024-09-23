تحذير من جيش العدوّ الإسرائيليّ لسكان البقاع: تجنبوا هذه الأماكن

حذّر جيش العدوّ الإسرائيلي سكان لبنان في البقاع من الوجود قرب منازل بها أسلحة لحزب الله.

وقال: "سنهاجم أسلحة حزب الله الاستراتيجية في البقاع وعلى المدنيين هناك الإخلاء".