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لبنان

تحذير من جيش العدوّ الإسرائيليّ لسكان البقاع: تجنبوا هذه الأماكن

Lebanon 24
23-09-2024 | 07:55
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حذّر جيش العدوّ الإسرائيلي سكان لبنان في البقاع من الوجود قرب منازل بها أسلحة لحزب الله.
 
وقال: "سنهاجم أسلحة حزب الله الاستراتيجية في البقاع وعلى المدنيين هناك الإخلاء".
 
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