بيان توضيحي من وزير الإتصالات بشأن الرسائل التي تلقاها اللبنانيون اليوم

صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات ما يلي:

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يهمّ المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات جوني القرم أن يؤكد أن لا خرق لشبكة الاتصالات الرسمية من قبل الجانب الإسرائيلي، وأن الرسائل التي تلقّاها لبنانيون في مناطق عدة اليوم ما هي إلا عمليات تمويه واحتيال تتم من قبل تطبيقات إلكترونية ولا تحتاج لتقنيات عالية لاختراق الشبكة.ويهمّ مكتب الوزير القرم ان يشير الى أن وزارة الاتصالات تعمل على معالجة الامر وذلك من خلال الانتقال من استخدام نظام الـIP ims الذي يعمل به حالياً الى نظام الـTDM، ويعتبر هذا النظام أقل عرضة للخرق ويمكن ضبطه بطريقة أفضل.كما يهمّ المكتب الاعلامي أن يؤكد بأن الوزارة قامت بضبط الشبكة الثابتة، علما أن نظام الاتصالات في لبنان يمنع اصلا تلقي اي اتصالات مصدرها اسرائيل، والرمز الاسرائيلي ممنوع على الشبكة اللبنانية.