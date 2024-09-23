Advertisement

لبنان

اللواء خير تفقد موقع الاعتداء الاسرائيلي على الضاحية: الدولة الى جانب كل مواطن تضرر

Lebanon 24
23-09-2024 | 08:12
A-
A+
Doc-P-1250529-638627013300637316.jpg
Doc-P-1250529-638627013300637316.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير بعد جولته التفقدية لموقع الاعتداء الاسرائيلي في منطقة القائم في الضاحية الجنوبية لبيروت: "تعودنا منذ الصغر ان الاعلام رسالة انسانية ونتمنى ان تصل هذه الرسالة الى اصحاب القرار في كل دول العالم لكي يروا ما يحصل لهذا الشعب الذي يدافع عن نفسه وحقوقه وعن ارضه، ونحن بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي نقوم بمهمتنا وفق الخطة الخدماتية واللوجستية لمساعدة الناس التي تضررت".
Advertisement

واكد ان الدولة "الى جانب كل مواطن تضرر بكل الامكانات الموجودة لديها، وان شاء الله سيعود كل مواطن تضرر الى منزله ويجده افضل من قبل"، متمنيا الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى"، معتبرا ان "المعركة كبيرة وخطيرة وحساسة، لكن نحن الشعب اللبناني تعودنا على هذه الامور"، مناشدا الجميع "أخذ التوجيهات من القوى الامنية الموجودة على الارض، ونحن ننثق مع البلديات وخصوصا مع بلدية حارة حريك وسيكون لدينا ملفا موسعا عن المتضررين وسيعرض على مجلس الوزراء في اسرع وقت، واعتبارا من اليوم سنقف الى جانب المواطنين الذين تهدمت منازلهم كليا. وليكن بعلم الجميع داخليا وخارجيا ان الذي نراه على الارض هو حرب نفسية وحرب اعصاب يشنها العدو على كل الشعب اللبناني وعلى كل ادارات الدولة، لذلك علينا ان نكون واعين وألا نأخذ بالشائعات وان نصمد ونقف الى جانب بعضنا البعض لكي نحرر ارضنا ونعلن دولة مميزة".

وناشد خير المنظمات الدولية خصوصا الخيرية منها "التي تعنى بحقوق الانسان ان تقف الى جانبنا والى جانب الطفل الذي يقتل وان تقف مع الحق والعدل لان الساكت عن الظلم شيطان اخرس".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:44 | 2024-09-23
09:00 | 2024-09-23
08:52 | 2024-09-23
08:43 | 2024-09-23
08:40 | 2024-09-23
08:37 | 2024-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24