اللواء خير تفقد موقع الاعتداء الاسرائيلي على الضاحية: الدولة الى جانب كل مواطن تضرر

Advertisement

قال الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير بعد جولته التفقدية لموقع الاعتداء الاسرائيلي في منطقة القائم في الضاحية الجنوبية لبيروت: "تعودنا منذ الصغر ان الاعلام رسالة انسانية ونتمنى ان تصل هذه الرسالة الى اصحاب القرار في كل دول العالم لكي يروا ما يحصل لهذا الشعب الذي يدافع عن نفسه وحقوقه وعن ارضه، ونحن بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي نقوم بمهمتنا وفق الخطة الخدماتية واللوجستية لمساعدة الناس التي تضررت".واكد ان الدولة "الى جانب كل مواطن تضرر بكل الامكانات الموجودة لديها، وان شاء الله سيعود كل مواطن تضرر الى منزله ويجده افضل من قبل"، متمنيا الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى"، معتبرا ان "المعركة كبيرة وخطيرة وحساسة، لكن نحن الشعب اللبناني تعودنا على هذه الامور"، مناشدا الجميع "أخذ التوجيهات من القوى الامنية الموجودة على الارض، ونحن ننثق مع البلديات وخصوصا مع بلدية حارة حريك وسيكون لدينا ملفا موسعا عن المتضررين وسيعرض على مجلس الوزراء في اسرع وقت، واعتبارا من اليوم سنقف الى جانب المواطنين الذين تهدمت منازلهم كليا. وليكن بعلم الجميع داخليا وخارجيا ان الذي نراه على الارض هو حرب نفسية وحرب اعصاب يشنها العدو على كل الشعب اللبناني وعلى كل ادارات الدولة، لذلك علينا ان نكون واعين وألا نأخذ بالشائعات وان نصمد ونقف الى جانب بعضنا البعض لكي نحرر ارضنا ونعلن دولة مميزة".وناشد خير المنظمات الدولية خصوصا الخيرية منها "التي تعنى بحقوق الانسان ان تقف الى جانبنا والى جانب الطفل الذي يقتل وان تقف مع الحق والعدل لان الساكت عن الظلم شيطان اخرس".