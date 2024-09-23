السفارة السعودية تعلن الغاء حفل استقبال اليوم الوطني

اعلنت السفارة السعودية في لبنان في بيان انه " تقديراً للظروف الأمنية التي يمر بها لبنان وما تشهده المناطق اللبنانية اليوم من تصعيد خطير، واحتراماً لأرواح الضحايا المدنيين في لبنان وغزة، الغاء حفل استقبال اليوم الوطني السعودي الـ94".

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