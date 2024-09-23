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لبنان

ما حقيقة استشهاد الشيخ علي ياسين؟

Lebanon 24
23-09-2024 | 08:37
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نفى مكتب رئيس "لقاء علماء صور ومنطقتها" العلامة الشيخ علي ياسين العاملي، في بيان،" خبرا يتداول على بعض وسائل التواصل عن استشهاد سماحة الشيخ علي ياسين العاملي شهيدا على طريق القدس".

وأكد البيان "أن سماحة العلامة موجود في جنوب لبنان ويتابع جهاده ومهامه، والخبر المتداول غير صحيح ولا أساس له من الصحة".
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