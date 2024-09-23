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لبنان
54 شهيداً... ما جديد عمليّات البحث في الضاحية الجنوبية؟
Lebanon 24
23-09-2024
|
08:40
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صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان التالي:
في محلة الجاموس بضاحية بيروت الجنوبية ،تستمر حتى اللحظة عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل في موقع المبنى الذي انهار نتيجة العدوان الإسرائيلي (عند الساعة ١٥،٥٤ من بعد ظهر الجمعة بتاريخ ٢٠-٩-٢٠٢٤). وقد أسفرت عمليات البحث عن المفقودين حتى الساعة عن انتشال جثامين ٥٤ شهيداً و٦٦ جريحاً. أما العدد المتبقي من المفقودين الذين يستمر البحث عنهم فهو ٥ مواطنين.
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توازياً يواصل عناصر الدفاع المدني، منذ ساعات الصباح، العمل على اخماد النيران التي اندلعت في العديد من المنازل والمعامل والمستودعات في محافظات الجنوب والنبطية والبقاع نتيجة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت العديد من البلدات.
كما يواصل العناصر عمليات انتشال جثامين الشهداء وإسعاف الجرحى ونقلهم الى المستشفيات لتلقي العناية الطبية اللازمة.
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