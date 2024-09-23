قرار جديد من وزير التربيّة: لوقف التدريس غداً

أعلن وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، أنه إلحاقا بالبيان السابق القاضي بإقفال المدارس والثانويات والمعاهد والمدارس المهنية الرسمية والخاصة، اليوم الإثنين ويوم غد الثلاثاء في محافظات الجنوب والنبطية والبقاع وبعلبك الهرمل وفي الضاحية الجنوبية، قرر وقف الدروس في محافظات بيروت وجبل لبنان والشمال وعكار، على أن يشمل وقف الدروس أيضا الجامعة اللبنانية ومؤسسات التعليم العالي الخاصة في المناطق اللبنانية كافة يوم غد الثلاثاء.

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